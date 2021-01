¡Qué vergüenza!, denuncian que personal del Complejo hizo arrebatiña de vacunas

En tanto, el investigador Dr. Néstor Sosa acotó que “He leído con preocupación mensajes que en Panamá hoy vacunaron a personas que no les correspondía. Eso no es solo inmoral e injusto, es un atentado contra la salud y la vida de los que a diario atienden pacientes Covid. A ver si tienen la decencia de esperar su turno”.

Otro galeno del Complejo, Augusto Hernández indicó: “Hoy es para que el 100% de los médicos intensivistas estuviéramos vacunados desde el punto de vista estratégico. Incluso el jefe de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), que es allegado al director médico y fue el primer vacunado del Complejo y no ve pacientes COVID-19. Aquí prevalece siempre el amiguistmo, eso no va a cambiar “.

