qué ventajas e inconvenientes tiene este tipo de compra-venta

La principal desventaja que tiene la nuda propiedad para el comprador es que no podrá hacer uso de la vivienda hasta que finalice el usufructo. Por tanto, se arriesga a que, por ejemplo, si compra una casa de un propietario de 65 años, y este no fallece hasta los 95 años, no podrá tener el uso de la casa hasta 30 años después.

La nuda propiedad y el usufructo son derechos distintos. Según recalcan desde conceptosjuridicos.com, el nudo propietario es el propietario pero no tiene el uso y disfrute de la casa. Por su parte, el usufructuario tiene el uso y disfrute pero no la propiedad. El nudo propietario solo podrá disfrutar de la vivienda cuando finalice el usufructo (muerte del usufructuario, generalmente).

