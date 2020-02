¿Qué velocidad de internet realmente necesito en casa?

Eduardo Delgado, CEO de Roams, sostiene que en la actualidad, “la mayoría de personas no conciben su vida sin la conexión a internet”. De ahí la importancia de saber lo que cada uno hace personalmente y poder saber así la velocidad que precisa. Así, se pueden evitar problemas, por ejemplo, a la hora de ver una película en HD, descargar archivos P2P de forma masiva o realizar una video llamada con un familiar que no viva en la misma ciudad, entre otros, explica Delgado.

Por tanto, según subrayan desde Roams, queda patente que la conexión será más rápida cuantos más megas se contraten y, en consecuencia, los precios también serán mayores. Pero también debe estar claro que no merece la pena contratar una velocidad mayor si no se va a hacer el uso debido de la misma.

