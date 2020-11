“Que un producto cosmético tenga certificación ecológica no garantiza su eficacia ni que sea mejor para la piel”

Cristina Biurrun: Los tres primeros conceptos se refieren a lo mismo: los términos orgánico y biológico provienen de las traducciones literales de estos términos en inglés (organic) y en francés (biologique). Un ingrediente ecológico es aquel ingrediente que ha sido cultivado siguiendo los principios de la agricultura ecológica. Por ejemplo, entre otras exigencias ha sido cultivado sin pesticidas, plaguicidas ni fertilizantes sintéticos. Por otro lado, el concepto natural se refiere a aquellos ingredientes que tienen un origen vegetal, animal o mineral, y han sido obtenidos a través de procesos que no han alterado su composición química. No tienen por qué ser ecológicos.

Cristina Biurrun: Con los productos de la marca La Provençale no renunciamos a nada, ya que además de tener altos porcentajes de ingredientes de origen natural, en fórmulas de calidad, seguras y eficaces, no se ha renunciado a la sensorialidad de los productos, de manera que disponen de texturas lisas, fundentes y fragancias muy agradables que los consumidores habituales de productos ecológicos valoran mucho.

Cristina Biurrum: El simple hecho de que un producto tenga una certificación ecológica no garantiza su eficacia, ya que este tipo de certificaciones exige una serie de requisitos en cuanto al origen de los ingredientes y a la sostenibilidad de los procesos y las fórmulas, pero no verifica su eficacia. Por este motivo, es importante comprar productos de marcas de confianza, que evalúen la eficacia de sus productos por expertos independientes a través de tests instrumentales y cosmetoclínicos, eficacia que además es percibida por las consumidoras.

Dicho esto, me gustaría aclarar que cualquier sustancia puede ser perjudicial para la salud en función de la cantidad en la que se utilice. Todos sabemos que podemos morir por deshidratación si no bebemos suficiente agua, pero podemos tener el mismo resultado si nos bebemos 8 litros de agua en 2 horas. Como decía Paracelso: “Todo es veneno y nada es veneno, sólo la dosis hace el veneno”. Por este motivo, me gustaría tranquilizar a nuestros consumidores porque su seguridad es nuestra prioridad absoluta y utilizamos los ingredientes en las cantidades adecuadas de manera que su seguridad esté garantizada. Os invitamos a consultar nuestra web “En el interior de nuestros productos”, donde vais a encontrar información sobre cómo realizamos esta evaluación de seguridad, entre otras informaciones muy interesantes.

Cristina Biurrun: Todo el mundo se pregunta por qué se utilizan en los listados de ingredientes estos nombres tan complicados que sólo los expertos entienden, y no me extraña. El fin de este listado de ingredientes es que las personas alérgicas a un ingrediente concreto puedan identificarlo antes de comprar el producto y así evitarlo. Como en muchos casos un ingrediente podría describirse con diferentes nombres y en diferentes idiomas, la reglamentación exige que esté en una nomenclatura internacional llamada INCI y que defina el ingrediente sin ambigüedad. Por eso, debemos preguntar a nuestro dermatólogo o alergólogo cuál el nombre del ingrediente al que somos alérgicos en dicha nomenclatura.

André Albarrán: La sociedad en la que vivimos está cambiando y las cifras dejan claro que el factor sostenibilidad ya forma parte de las decisiones de compra de los consumidores. Según el último informe de sostenibilidad de AECOC, el 44% de ellos han dejado de comprar marcas que consideran no sostenibles. No se trata de una moda pasajera, sino de un cambio de comportamiento y conciencia que tiene en cuenta cada vez más el respeto por el medio ambiente. Las empresas debemos adelantarnos a estos comportamientos para ofrecerles productos que vayan en consonancia con sus valores y dar ejemplo para ser parte del cambio necesario hacia un mundo más sostenible y respetuoso con nuestro entorno. Es probable que siga creciendo a lo largo de los siguientes años convirtiéndose en una opción más para el consumidor.

