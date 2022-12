Qué trabajadores recibirán un plus de 1.000 euros en su nómina en 2023

De esta manera, los contribuyentes que ganen menos de 35.200 euros brutos al año verán cómo en 2023 las retenciones del IRPF en sus nóminas son menores como consecuencia de este ajuste técnico. Como adelanta ABC, un total de 250.000 trabajadores percibirían un plus que podría ser de hasta 1.000 euros en sus nóminas mensuales con este ajuste técnico, concretamente los contribuyentes con cónyuges cuyas rentas no superen los 1.500 euros anuales y para contribuyentes que no tengan derecho a reducción para familias monoparentales.

