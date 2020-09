¿Qué tipo de mascarilla deben utilizar los niños? Tallas, homologación y dónde comprar

De forma general, los niños y niñas deben usar, preferentemente, mascarillas quirúrgicas o higiénicas con especificación UNE. Para diferenciarlas, están las no reutilizables para adultos (UNE 0064-1:2020) y no reutilizables para niños (UNE 0064-2:2020) o reutilizables para adultos y niños (UNE 0065:2020).

