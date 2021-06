¿Qué tienen que hacer los extranjeros para venir a España? Spain Travel Health es la app obligatoria para turistas, pero está llena de problemas

En el caso de la versión para Android hay diversas quejas que apuntan a cómo no puedes dejar el formulario en segundo plano para comprobar la información que se te pide porque se borra todo el proceso y, por si no fuera poco, hay cuelgues intermitentes que hacen que completar todo el proceso sea engorroso e incómodo.

“@Ryanair @Ryanair_ES Viajo a Mallorca el Lunes y ahora me estoy registrando en Spain Travel Health pero me preguntan por el numero de mi asiento. No quiero pagar para registrarme, por lo que tengo que esperar 24 horas antes de la salida. Pero tenemos que rellenar el documento 48 horas antes. ¿Cómo lo puedo hacer?”, decía el mensaje.

Otro caso, el de un usuario que viajaba a Mallorca. Este explicaba en su tuit cómo el formulario le pedía su número de asiento, pero no lo tenía porque no había pagado por reservarlo.

