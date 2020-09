Qué tienen estos ‘beauty gadgets’ para ser los ‘bestsellers’ de Amazon… ¡y por qué vas a querer todos!

El universo beauty es tan extenso como su comunidad de fieles. Pocos son los días en los que una nueva tendencia de cuidado del cutis (¡hola, dolphin skin!) no irrumpe en nuestras vidas -vía Instagram- para revolucionarlas y crearnos una necesidad que, tarde o temprano, tendremos que resolver. Así, n uestro neceser es una amalgama de herramientas de lo más variadas, entre las que, por supuesto, no falta el jade roller, y de cosméticos de decenas de marcas; y es que, antes de dar con la fórmula definitiva para nuestra piel, hay que probar (casi) todo lo que nos ofrece el mercado.

You May Also Like