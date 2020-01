¿Qué tienen en común Alec Baldwin, Justin Bieber y Bella Hadid? Claves para entender la enfermedad de Lyme

Para que le enfermedad de Lyme no avance y pueda curarse es imprescindible tratarla con antibióticos lo antes posible. Puesto que los anticuerpos de la bacteria que los produce no suelen aparecer en la sangre hasta pasadas al menos dos semanas, si existen sospechas, el médico puede prescribir un tratamiento preventivo. Los antibióticos orales serán siempre la primera alternativa, pero si la enfermedad ya ha afectado al sistema nervioso también es muy común el tratamiento con antibióticos por vía intravenosa, más eficaces para tratar la infección. Aun así, aunque la infección suele desaparecer con el tratamiento, es probable que los síntomas se aleguen en el tiempo, y en algunos casos que se prolonguen durante toda a vida en forma de dolores articulares y musculares o fatiga. En estos casos, sólo se podrían tratar los síntomas.

La Enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano que en los seres humanos se produce tras la picadura de una garrapata infectada. A no ser que el paciente sea consciente de la picadura de la garrapata, es difícil de diagnosticar, pues sus primeros síntomas se parecen mucho a los de otras enfermedades, como a la gripe, ya que causa fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, ganglios inflamados o cansancio, además de un eritema debido a la infección . Este síntoma, se conoce como eritema migratorio y suele aparecer entre 3 y 30 días después del contagio, es muy característico de esta infección . Es una inflamación que no causa picor o dolor, pero que está caliente al tacto y cuya forma recuerda al de un blanco de tiro. Puede llegar a agrandarse hasta los 30 centímetros y presentarse en cualquier parte del cuerpo, sobre todo si no se trata.

