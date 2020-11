Qué tiene el Fire TV Stick Lite para ser lo más vendido en electrónica en Amazon… ¡y haber desbancado al Echo dot!

Por ello, ahora, además de adquirir un televisor que cumpla con todas nuestras expectativas, podemos plantearnos incluir en nuestras rutinas televisivas este dispositivo. Además, las nuevas generaciones de Fire Stick están rebajadas en Amazon. El modelo Lite, que no dispone de comandos para controlar el televisor, tiene un descuento del 33% y no cuesta ni 20 euros. Por su parte, el modelo más complejo, el Fire TV Stick,, que sí que nos permite manejar el televisor, tiene un 25% de rebaja y cuesta 29,99 euros. Sin embargo, el primero de ellos es el más vendido, ¿quieres descubrir por qué?

La televisión no iba a pasar desapercibida al embrujo de estos asistentes de voz o dispositivos smart y, gracias a propuestas como el Fire TV Stick de Amazon , podemos disfrutar de una interfaz sencilla y ágil en nuestra pantalla con la que acceder a aplicaciones de forma más rápida. De hecho, estos modelos, que se conectan vía HDMI al televisor, cuentan con un sistema operativo propio y permiten tener Prime Video o Netflix en nuestro dispositivo casi al instante. Este mando funciona como un reproductor de contenido en streaming 4K por lo que, dado el alto consumo de estas plataformas en España, no es de extrañar que esté triunfando tanto como para arrebatarle al altavoz Echo Dot el primer puesto en lo más vendido de electrónica . Otra de las ventajas de tener este dispositivo es que puedes llevarlo a cualquier lado y conectarlo a la televisión: tan solo necesitas conexión a internet para disfrutar de todo su contenido.

You May Also Like