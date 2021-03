¡Que tiemblen los AirPods! Más de 70.000 usuarios adoran estos audífonos de 29 dólares

A algunos compradores les gustan más estos auriculares que los AirPods. “Compraría estos en lugar de los AirPods sin dudarlo”, añadió otro usuario que le dio una puntuación de cinco estrellas. “Los he probado y me parecen mucho más cómodos”.

La mayoría de auriculares inalámbricos de primera gama no son impermeables y eso puede ser un engorro si realizas ejercicios que te hacen sudar, pero estos auriculares ToZo T6 True Wireless son impermeables, de modo que podrás hacer tanto ejercicio como quieras. ¡De hecho, estos auriculares se pueden sumergir hasta casi un metro de profundidad en el agua sin dañarse! También te los puedes poner para ducharte, algo que no se puede hacer con los AirPods o los Samsung Galaxy Buds.

