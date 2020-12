“Que tenga este nombre no significa que quiera dominar el mundo”

“Realmente no hay razón para que estemos aquí sentados hablando de mi nombre ”, apuntó a la agencia francesa. “¿Cómo contribuirá esto al desarrollo de Namibia?”, se lamenta el político. Y es que este se avergüenza de que su nombre, y no su objetivo de gobernar por el bien del país, además de su victoria brumadora con el 84,88 de los votos, le haya dado tanta notoriedad.

“Que tenga este nombre no significa que quiera dominar Oshana , ni que me esté esforzando por dominar el mundo”. bromea el mandatario.

