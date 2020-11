¿Qué te parece? WhatsApp agrega función para desaparecer mensajes a los 7 días. Video

Los mensajes que desaparecen llegarán tanto a los chats de grupo, donde solo los administradores pueden habilitarlos, como a los individuales, donde pueden elegirlo ambos usuarios. Esta medida no afecta a los contenidos enviados antes de modificar la configuración ni a los mensajes que se reenvían a otros grupos en los que los mensajes no desaparecen.

La aplicación de mensajería dio a conocer el pasado lunes cómo funcionan sus mensajes que se autodestruyen, que se eliminan por sí solos después de siete días, tanto si el receptor los ha abierto como si no. Esta opción eliminará también fotografías y videos guardados en la aplicación, pero no destruirá los contenidos almacenados en el dispositivo.

