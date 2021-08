¿Qué tan temible es el Estado Islámico Jorasán?

Un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijo que el gobierno de Trump había buscado un acuerdo de retirada con los talibanes en 2020, en parte con la esperanza de unir fuerzas con ellos contra la filial del Estado Islámico. El gobierno veía a ese grupo como la verdadera amenaza para Estados Unidos.

You May Also Like