¿Qué tan grave es la lesión de Javy Guerra?

“Los esguinces se dividen en tres grados y el 1 es el más leve. El grado 1 es apenas un estiramiento microscópico o no clínico del ligamento. O sea, que se sobreestiró más allá de lo normal y se inflama con una microruptura microscópica que no provoca inestabilidad en el codo”, explicó Arrue.

