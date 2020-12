¿Qué tablet regalar en Navidad? De la potencia del iPad Air al perfil económico de la Amazon Fire HD 8

La clave para elegir un dispositivo tecnológico depende del tipo de uso . Si va a ser intenso, conviene guiarse por el recorrido general y el realce ofrecido en cuando a experiencia. En cambio, si no se va a utilizar tanto y se quiere para lo básico, no merece la pena ir a lo más alto, ya que lo idóneo será el nivel medio. Esta orientación se aplica también a la hora de comprar una tablet . Si se tiene en mente una como regalo de Navidad, a continuación se repasan las características principales de las más destacadas.

