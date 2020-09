¡Qué susto! Sismo de 5.8 sacude a chiricanos

En algunos sectores del distrito de Barú, el suministro de energía eléctrica se vio interrumpida según la empresa encargada por afectación en una de las lineas que brinda el suministro. Posterior a este movimiento sísmico se registraron algunas réplicas que también fueron sentidas por la población quienes aún no salían del susto por el fuerte sismo. Estamentos de seguridad en l a provincia de Chiriquí realizaron un monitoreo dónde no se reportaron afectacione s , a la vez pidieron a la población mantener la calma y tomar las medidas de precaución para evitar víctimas que lamentar.

