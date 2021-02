Que suene la campana y fluya el boxeo

Igual de confiado se mostró el chiricano. “Yo voy a tirar la mano desde el primer asalto y no tengo dudas de que voy a ganar. Vamos a ver qué trae él”, indicó Saldaña, quien pesó 107.5 libras. “Sé que ha estado hablando mucho, pero no importa. En el ring veremos”, recalcó.

Los Jardines del Hotel El Panamá, el mismo lugar donde hace exactamente un año se había realizado la última cartilla, será el escenario esta noche de la velada “Guantes de Acero by Zona Box 12”, la primera en tiempos de pandemia y a la que no se permitirá el acceso al público.

