¿Qué sucede si lavamos las mascarillas FFP2/KN95 que se reparten gratis en las farmacias de Madrid?

Si se lavan estas mascarillas es posible que se altere la capacidad de filtración y la propia integridad del producto. De tal manera que no tendrán la capacidad de protección para la que fueron diseñadas y no servirán. “Es posible que se degraden los elementos de fijación de la mascarilla, y para que sea útil tiene que estar bien colocada”, añade Rosalía Gozalo.

De esta manera, al no estar pensadas para un uso prolongado de muchas horas, sino para actividades cotidianas como hacer la compra o ir a dar un paseo, es posible utilizarlas en varias ocasiones. No obstante, si están manipuladas, sucias o húmedas se deben desechar de forma inmediata. Además, la Comunidad de Madrid señala en el comunicado que este material “no es sanitario, sino de protección individual para la población en general”.

La Comunidad de Madrid destaca en un comunicado que estas mascarillas “son reutilizables , por lo que no se deben tirar tras un solo uso, ya que su duración, de 48 horas seguidas, es mayor que la de las mascarillas quirúrgicas. De este modo, se puede utilizar en distintas ocasiones a lo largo de varios días cuando se vaya a estar rodeado de otras personas”. Además, estas mascarillas no se podrán distribuir a menores de cuatro años.

