¿qué son y por qué los expertos abogan por ellas para detectar anticuerpos de Covid-19?

Su director, Miguel Ángel Sánchez Chillón, dice que “es preferible esperar un poco más y hacer pruebas fiables a todo el personal de riesgo o susceptible de infectarse”. “Lo serio es hacer lo que pedimos (pruebas PCR y ELISA o CLIA), y si no hay capacidad para ello, es preferible no hacer ninguna prueba. Es mejor no hacerlo que hacerlo mal” , zanjaba en unas declaraciones recogidas Niusdiario.

Las pruebas ELISA no son rápidas, “no se pueden hacer delante de un paciente” y se necesita un aparataje para realizarlas. “El problema de las pruebas de ELISA es que precisan de un aparato y un laboratorio que te da las condiciones y no se pueden hacer con un pinchazo en el dedo, sino con un pinchazo en vena. Esto lo complica más”.

