Qué son y para qué sirven las ostomías

“A menos que se lo digas a alguien, no sabrán que tienes una ostomía. Una ostomía se oculta fácilmente con la mayoría de la ropa . Probablemente usted ha conocido gente con una ostomía y no se ha dado cuenta. Vivir con una ostomía requiere un período de aprendizaje y ajuste. El cirujano de colon y recto y la enfermera proporcionarán la ayuda y el apoyo necesarios. Con un poco de tiempo, el paciente descubrirá formas de vivir una vida activa y plena con una ostomía”, concluye.

