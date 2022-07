qué son y cuál es el modelo de negocio más interesante para invertir

Por ejemplo, en el caso de Schmidt, Mercedes explica que “muchas veces los proyectos son ultrapersonalizados, y dentro de determinados elementos comunes, cada proyecto y cliente final es particular con sus necesidades, preferencias, o gustos distintos. Un modelo de franquicia no permite contemplar esta flexibilidad, especialmente en lo concerniente a la elaboración de los presupuestos. No obstante, creo que lo mejor es adquirir una política comercial que permita esa flexibilidad sin menoscabar la propuesta de la marca y posicionamiento de precio”.

No tiene la propiedad de la marca, por lo que no posee un control total, Además, tiene que pagar el canon.

