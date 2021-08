qué son y cómo podemos detectarlos

● No te descargues ningún programa: ya nos habéis escrito decenas de personas diciendo que, tras invertir, los timadores os pidieron que os bajarais el programa de asistencia remota AnyDesk. No lo hagáis, porque fue a través de esta vía por donde una lectora de Maldita.es perdió 10.000€.

Aunque este aumento del que hablamos no ha sido tan intenso como en otros años, desde la CNMV aseguran a este medio que “con la pandemia se ha incrementado la detección de entidades no registradas y también el número de reclamaciones y consultas de los inversores en la comisión sobre este tipo de actividades”.

Si no está en ese registro, busca en el listado de las entidades no autorizadas que elabora la CNMV, es decir, donde se encuentran los chiringuitos financieros detectados por la comisión. Y ante la duda, pregunta al organismo regulador antes de invertir una cantidad de dinero.

Estos chiringuitos, ni están registrados en la CNMV ni en el Banco de España, por tanto, “no han obtenido una autorización del supervisor competente para prestar servicios de inversión, tras acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos (capital suficiente, organización y medios adecuados, etc).” Además, no se encuentran adheridos “al Fondo de Garantía de Inversiones o de Depósitos”. Esto significa que los inversores “no están protegidos en caso de insolvencia de la entidad no autorizada, puesto que son las autorizadas las que contribuyen a estos Fondos con sus aportaciones”, de acuerdo con el organismo regulador.

Seguramente alguna vez has estado navegando por internet y te ha saltado un anuncio con mensajes llamativos, con fotos de personas que viven una vida de lujo o supuestos testimonios de famosos que han conseguido más dinero invirtiendo en criptomonedas que en sus carreras profesionales… Estos mensajes te prometen que ganarás mucho dinero invirtiendo y que, por tanto, no necesitarás trabajar más. Pero la realidad es que son empresas de inversión que van dejando víctimas por todo el mundo y son conocidas como chiringuitos financieros.

