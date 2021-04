qué son, por qué crecen y cómo puedo acceder a ellas

Natalia March, directora de Operaciones de LHH , lo resume así: “En el 2020 ha habido muy pocas reuniones presenciales y no hemos podido aprovechar esos cafés, comidas o eventos, como hemos venido haciéndolo siempre. En cambio, hemos sabido adaptarnos al manejo de la tecnología y hemos sabido aprovechar esas aplicaciones para no cesar en el mantenimiento del networking. Además, hemos ganado en otro aspecto y es que hemos podido asistir a muchos más eventos con la pandemia, pues estos han sido virtuales”.

Además, la oferta de empleo se llegó a reducir en los meses más duros del Estado de Alarma hasta un 70%. No obstante, según los datos de LHH España, la mayoría de empleos (alrededor del 80%) no se consiguen buscando y solicitándolos por Internet.

You May Also Like