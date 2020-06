Qué son los “testeos grupales” de coronavirus que planea implementar EEUU y para qué sirven

La expectativa de Fauci del es que, con este nuevo abordaje, se podría evaluar a mayor cantidad de personas en menos tiempo, lo que permitiría encontrar antes al virus, aislarlo y evitar la propagación, que está llegando a niveles récord. Si bien las muertes diarias se mantienen por debajo de mil desde hace dos semanas, lejos del pico de 2.700 detectado en abril, el jueves se registró el máximo diario de contagios, 40.184, cuando a principios de junio el promedio no superaba los 20.000 por día.”Algo no está funcionando”, dijo sobre el enfoque actual. “Quiero decir, puedes hacer todos los diagramas que quieras, pero algo no está funcionando”.

