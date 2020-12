Qué son los “ruidos negros” y cómo reducirlos en nuestro día a día

La normativa actual de acústica en edificios se basa, principalmente, en cumplir con las exigencias de aislamiento de los recintos habitables del edificio, pero no de los colindantes o del ruido exterior. Por tanto, no se tienen en cuenta estos infrasonidos que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud.

No obstante, las vibraciones que provocan estos ruidos pueden generar efectos nocivos en la salud, tal y como aseguran los investigadores de la Escuela Politécnica Superior, David Baeza y Roberto Alonso González-Lezcano, cuyo artículo ha sido publicado en la revista International Journal of Occupational safety and Ergonomics.

