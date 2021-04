Qué son los fosfatos, en qué alimentos se encuentran y por qué debemos moderar su consumo

Pero el problema de los fosfatos es que no solo están presentes en una dieta equilibrada, sino que es un aditivo común en la industria alimentaria, que encontramos, por ejemplo, en carnes procesadas, bollería, cereales preparados o refrescos. Estos fosfatos artificiales se utilizan sobre todo como aglutinante, conservante, saborizante, para evitar que las carnes pierdan agua, etc. Si consumimos estos alimentos de manera regular, la cantidad de fosfatos que introducimos en nuestro organismo multiplican varias veces los que necesitamos.

You May Also Like