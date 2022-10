¿Qué son los drones kamikaze de Rusia y cuánto daño pueden causar?

La defensa aérea que Ucrania necesita para combatir los drones kamikaze es diferente a los sistemas que se utilizan contra los misiles de crucero y armas similares. El sistema de defensa aérea de misiles Patriot ––que significa “Phased Array Tracking Radar to Intercept of Target”–– está diseñado para contrarrestar y destruir misiles balísticos de corto alcance, así como aviones avanzados y misiles de crucero. También podría usarse contra drones.

