¿Qué son los backups externos? El valor de tener un plan de contingencia ante sucesos como el incendio de OVH

En este caso, un buen ejemplo sería Google Maps : un servicio en el que ‘no importa’ la información que se pierda, puesto que los datos que hay en él no cambian habitualmente, pero que no puede permitirse ‘estar caído’ . Son muchas las páginas, los GPS y las plataformas que lo utilizan y una parada en su sistema puede repercutir a muchos otros sistemas externos. Eso sin tener en cuenta el número de usuarios que lo utilizan a diario.

Lo vemos con un ejemplo: en un ecommerce , el negocio no se puede permitir perder información, ya que si en el tiempo en el que no hemos hecho backup un cliente ha hecho una compra esta no quedará registrada en el sistema.

El CPD que se ha calcinado completamente -uno de los 4 que la compañía tiene en esa ciudad- ha perdido todos los datos que contenía , mientras que a los otros tres las llamas no han llegado por lo que en estos “no debería haber pérdida de información”, afirma Carlos Marzo, responsable de Infraestructura en Hiberus Tecnología. No obstante, permanecen desconectados por seguridad y por lo tanto sin poder dar servicio a sus clientes.

