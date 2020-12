¿Qué son las reacciones anafilactoides a la vacuna de Pfizer y por qué se han producido?

“¿Qué es un alérgico grave? ¿Un asmático, un alérgico alimentario, uno que ha tenido una reacción a la penicilina que seguramente no lo es? Encuentro que las recomendaciones son demasiado generales, hay muchísima gente que no se quiere vacunar, que tiene miedo. Estoy recibiendo mensajes por todas partes sobre este tema con dudas. Nos estamos jugando mucho con todo esto como para tomar esta decisión “, estima.

“Una reacción anafiláctica es una reacción alérgica del organismo frente a una sustancia mediada por un anticuerpo que se denomina inmunoglobulina E (IgE), en el que el sistema inmune se equivoca y reconoce como potencialmente dañino algo que no tiene por qué serlo. Las respuestas anafilactoides se parecen mucho, pero no se puede demostrar que el proceso sea mediado por esta inmunoglobulina “, explica la secretaria de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Carmen Cámara.

