qué son, en qué me perjudica estar en ellas y cómo salgo

Pagar la deuda o esperar 6 años. Hay dos formas de salir de un listado de morosidad. La más sencilla es pagando la deuda, tras haber hecho el pago el fichero deberá borrar nuestros datos en un plazo máximo de un mes. La segunda opción es esperar seis años, después de este tiempo el fichero debe eliminar los datos del ciudadano de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Otro punto importante es que la deuda sea cierta. Si el ciudadano considera que no es real tiene todo su derecho a exigir la supresión de sus datos. Para ello, deberá contactar con la empresa que ha dado sus datos al fichero para que quite su nombre de esta base de datos.

You May Also Like