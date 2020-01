qué síntomas alertan de que hay que tomarse un descanso

Sentir la necesidad imperiosa de estar siempre disponibles y en línea para nuestros contactos así como la sensación de no poder perderse ningún detalle de lo que les pasa a los demás en redes sociales son otro síntoma de que algo no está funcionando bien. Este fenómeno tiene un nombre: FOMO (en inglés ‘fear of missing out’ y traducido como ‘miedo a perderse algo’).

