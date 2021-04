¿Qué sigue para los otros exagentes acusados de la muerte de Floyd?

Técnicamente, el veredicto contra Derek Chauvin –la semana pasada– por cargos homicidio no intencional en la comisión de un delito grave, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio accidental de George Floyd no tiene relación legal con el caso penal contra los otros tres agentes. Sin embargo, la realidad es que el juicio de Chauvin podría afectar su caso de varias formas clave.

