¿Qué sigue para la NBA? Muchas pruebas médicas

“Desde luego, no esperábamos que nuestra campaña terminara así. Es acertado decir que estamos decepcionados por el hecho de que nuestro joven equipo no pudiera obtener más tiempo valioso jugando unido, al quedar excluido de la reanudación de la temporada”, indicaron en un comunicado conjunto Travis Schlenk y Lloyd Pierce, quienes son respectivamente gerente general y entrenador de los Hawks de Atlanta.

Hay que considerar esto: Detroit no ganó un solo partido en marzo y no jugó en abril ni mayo. Tampoco lo hará en junio, julio, agosto, septiembre, octubre o noviembre.

