Qué significado tiene el enigmático tatuaje de Isabel Díaz Ayuso

Díaz Ayuso ya había hablado sobre el tatuaje de su brazo en otras ocasiones, el cual no suele llevar a la vista. Pero durante el debate electoral de Telemadrid para las elecciones en Madrid del 4 de mayo, la ‘popular’ llevaba el tatuaje de una rosa, situado en el antebrazo izquierdo, por lo que los medios de comunicación y las redes sociales se han hecho eco del mismo.

Pues bien, el de Ayuso, según contó ella misma en una entrevista en Vanitatis, es un homenaje al grupo Depeche Mode, uno de sus favoritos. Concretamente, es la imagen de portada del disco Violator (1990), diseñada por el artista holandés Anton Corbjn.

“El grupo me gustaba mucho y me recuerda a mi época de verano, a mi adolescencia, a mis amigos”, relataba la nueva presidenta de la Comunidad. Pero no es el único, lleva otro, “un dibujito decorativo”.

“Cuando hay días rebeldes, un poco complicados, miro el tatuaje y me vienen a la memoria momentos felices. Algo así como tener presente que se puede empezar de cero y no pasa nada”, añadía Díaz Ayuso, que no se arrepiente de habérselos hecho aunque considera que “son suficientes”.