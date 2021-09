Qué significa tener una fase luteínica corta y cómo afecta en la implantación del embrión en el útero

Antes de tratar diagnosticar insuficiencia lútea, hay que diagnosticarla, algo que no suele ocurrir a no ser que la mujer esté teniendo dificultades para concebir, pues los síntomas son muy sutiles y hay que estar muy atento a ellos para darse cuenta . Estos pueden ser un periodo corto desde la ovulación hasta la menstruación o pequeños sangrados entre ciclos.

Este acortamiento de la fase lútea puede deberse a varias causas, como disfunciones ováricas provocados por trastornos tiroideos (hipotiroidismo e hipertiroidismo), por hiperprolactinemia (aumento de la hormona prolactina en sangre) o por trastornos de la alimentación . También puede estar ocasionada por otros factores, como la ansiedad, la obesidad, el exceso de ejercicio o simplemente el envejecimiento, pues, especialmente después de los 40 años, los ciclos menstruales empiezan a acortarse. El óvulo ya no es de tan buena calidad y, tras la ovulación, el folículo ya no puede mantener la fase lútea durante los días necesarios.

Si no se produce embarazo, el folículo, que se encuentra vacío, se contrae y los estrógenos y de progesterona se siguen segregando, aunque en menor cantidad, de ahí que puedan tener lugar los síntomas propios del síndrome premenstrual, que son parecidos a los que tienen lugar si hay embarazo, como hinchazón, irritabilidad o el dolor en las mamas, etc. Cuando las hormonas descienden mucho, tiene lugar la menstruación.

