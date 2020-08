¿Qué significa ser ‘vulnerable’?

Es cierto que las pandemias pueden ocurrir una vez en la vida o, quizás, cada tantos años porque son impredecibles. Sin embargo, el concepto de “vulnerabilidad” también puede cambiar drásticamente. En esta pandemia, los grupos vulnerables no se limitan a personas de edad avanzada, con problemas de salud y comorbilidades, sin hogar o desamparadas: además incluyen a todas esas personas que al inicio de la pandemia no se consideraban vulnerables y ahora se sienten vulnerables.

