¿Qué significa realmente que una vacuna tenga una eficacia del 90%?

¿Para qué me voy a vacunar si la probabilidad de enfermar es solo del 0.98%? Visto así, un 0.98% puede no parecer mucho, pero es un número enorme cuando hablamos de vidas y de millones y millones de personas infectadas.

¿Significa esto que la efectividad absoluta real de la vacuna es solo de un 0.65%? No, este número puede generar mucha confusión porque hay gente que lo considera como un porcentaje cuando no lo es.

