Qué significa que tienes sexo con tu ex, según los psicólogos

Uno de los sueños más recurrentes en muchas personas es tener sexo con una expareja o con una relación anterior, muy a menudo sin que haya un motivo para ello, como un reencuentro o un recuerdo ese día.

¿Cuál puede ser la explicación? La revista especializada en salud Men’s Health recoge en un reportaje que este tipo de sueños son absolutamente normales, ya que las exparejas son personas con las que hemos compartido muchas cosas y es obvio que sigan en nuestra memoria.

Pero en cuanto a las explicaciones, psicólogos como Freud o Jung opinaban que estos sueños representan conflictos de nuestras vidas que están atrapados en nuestro subconsciente.

Según el tipo de sueño

No obstante, el significado del sueño también depende de las circunstancias. Así, si soñamos que estamos hablando con nuestra expareja puede significar que quizá tengas miedo de volver a empezar una relación romántica con cualquier otra persona.

Si en el sueño has vuelto con tu expareja y eres feliz, puede significar que la relación no acabó bien, con algún tema pendiente, y que ese retorno puede suponer tu necesidad de mantener una conversación con esa persona.

En el caso de que soñemos que tenemos sexo con nuestro o nuestra ex, la interpretación dependerá de si en ese momento tenemos o no pareja. Si no la tenemos, puede significar que tu mente eche de menos el contacto físico con otra persona.

Si tienes pareja, que sueñes que tienes sexo con tu ex puede significar que estás echando algo de menos en tu relación actual.

En el caso de que soñemos que mi ex tiene otra pareja y eso nos hace sentirnos inquietos, podría significar que todavía no has dado el paso de dejarla ir, que sigues manteniéndote unido a ella de alguna forma.





Si, en cambio, la ves con otra persona y no sientes celos, significa que has superado la ruptura e incluso te alegras de que le vaya bien.

Cuando sueñas que has vuelto con tu ex y te despiertas contento, puede suponer que la echamos de menos, pero si no te despiertas significa que no tienes esa necesidad de volver a verla.

Si en el sueño es tu ex quien quiere volver contigo, puede ser un reflejo de nuestro propio deseo de retomar la relación.

Cuando en el sueño discutimos con nuestra expareja, el significado es que la relación no acabó bien y quedan asuntos por resolver.

Otro caso puede ser que sueñes con tu ex precisamente en un momento en el que no estés bien con tu pareja. Puede suponer que tu relación se ha estancado en la rutina y que quizá quieras revivir pasiones antiguas.

Si en el sueño te pide disculpas tu ex, es probable que intentes crear una situación que te hubiese gustado que pasase. Si es al revés, es decir, eres tú quien te disculpas, tal vez tengas algún conflicto que resolver con esa persona.

Si lo que sueñas es la muerte de tu ex, es que no has aceptado la ruptura o el final de la relación. Si sueñas que eres feliz con una expareja que te fue infiel, tal vez tenga que ver con una decisión que debas tomar para que tu vida cambie radicalmente.