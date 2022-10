¿Qué significa exactamente 'morir de viejo'?

Tras finalizar toda la pompa fúnebre de rigor, la Casa Real británica publicó el certificado de defunción de Isabel II en el que, como causa de la muerte, figuraban únicamente dos palabras: Old age, vejez en inglés.

La expresión es común, y de hecho a menudo como una suerte de manera ‘ideal’ de iniciar el último viaje que todos tendremos que recorrer. Sin embargo, frente a cualquier otra causa, que hace referencia a un problema médico concreto, su significado puede ser algo vago. Y, especialmente para las personas cercanas al difunto, puede hacer más duro el duelo al dejar preguntas por responder.

Siempre hay un evento que precipita el deceso

Como señala el investigador Marc Trabsky en The Conversation, en el ámbito anglosajón, la expresión lleva mucho tiempo apareciendo en certificados de defunción. En el siglo XIX, por ejemplo, era una de las principales causas de muerte registradas, junto con la aún más vaga “encontrado muerto”. Con el tiempo, no obstante, ha ido volviéndose menos frecuente.

Desde luego, suena paradójico si tenemos en cuenta que la mortalidad de la mayoría de enfermedades ha descendido notablemente y la esperanza de vida se ha incrementado.

En realidad, es bastante lógico: para que una persona fallezca, tiene que haber un fallo orgánico de alguna clase. Este fallo puede, de hecho, ser consecuencia del envejecimiento; sin embargo, teniendo en cuenta que el envejecimiento afecta a todo el cuerpo, se prefiere por diversas razones precisar más cuál ha sido el fallo concreto que ha precipitado el deceso, especialmente si tenemos en cuenta que cada vez contamos con mejor tecnología como para conocer ese dato.

¿Cuándo se sigue usando?

Con todo, y como evidencia el caso de Isabel II, la expresión se sigue usando incluso en el ámbito legal. Y es que hay ciertas situaciones en las que todavía se considera que es la más adecuada.

Como señala GP notebook, una herramienta de referencia para profesionales de atención primaria, ‘morir de viejo’ sólo debe figurar como única causa de la muerte cuando se cumpla una serie de circunstancias:

Que el profesional que certifica la muerte ha cuidado personalmente del fallecido por un periodo prolongado de tiempo.

Que dicho profesional haya observado un decline gradual en la salud y el funcionamiento general del paciente.

Que no haya ninguna lesión o enfermedad identificable que haya contribuido al deceso.

Y que haya completa seguridad de que no hay razón por la que se deba practicar una autopsia.

Incluso en estos casos, los registros, los familiares del fallecido, los forenses o las compañías funerarias pueden solicitar investigación posterior para precisar más el motivo exacto de la muerte.

