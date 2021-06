¿qué significa esto para tu privacidad?

La alternativa en la que está trabajando Google para sustituir a las cookies de terceros se integra en la iniciativa ‘Privacy Sandbox’, además, el proyecto está bautizado como ‘Federated Learning of Cohorts (FLoC)’. Esta idea consiste en mostrar publicidad online basada en los intereses colectivos y no personales , dejando de lado el rastreo individual.

A pesar de que la publicidad es el principal actor económico de Internet, Google piensa que las cookies de terceros han hecho bastantes recopilaciones de información personal que podía llegar a ser sensible. Por consiguiente, los de Mountain View prometieron que una vez eliminadas no crearían otros identificadores alternativos para rastrear a las personas.

