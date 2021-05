¿Qué significa cuando la orina tiene espuma? ¿Puede estar alertando de algún problema de salud?

Aunque en la mayoría de las ocasiones la presencia de espuma en la orina no va a significar nada grave , si esta espuma está presente siempre que vamos al baño, es recomendable que nos sometamos a un análisis de orina. De esta forma descartaremos causas graves como la proteinuria o una infección urinaria que si no se trata a tiempo puede causar daños en nuestra salud.

