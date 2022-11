¿Qué se sabe sobre la avalancha mortal de Seúl?

El Gobierno central ha admitido la ausencia de protocolos en el país asiático para evitar desastres como el ocurrido en grandes eventos que no cuentan con un organizador y ha prometido que impulsará cambios regulatorios. En Corea del Sur no existe ninguna “obligación” ni mecanismo por parte de una autoridad municipal para activar un protocolo de seguridad en relación a un evento que no esté organizado por alguna entidad o individuo, a diferencia de una competición deportiva, un concierto o una manifestación.

You May Also Like