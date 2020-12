¿Qué se sabe de la vacuna contra la covid-19?

Panamá está entre los primeros países del mundo que recibirán la vacuna de la farmacéutica Pfizer contra la covid-19 y se sitúa entre los países de ingresos altos junto a Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Australia, Chile, Hong Kong, entre otros, que hicieron pedidos anticipados asegurando la compra de vacunas contra el coronavirus debidamente autorizadas, señala el estudio de la Universidad de Duke, Unicef y Airfinity, sobre contratos de vacunas, publicado este martes, 15 de diciembre, por el diario The New York Times.

