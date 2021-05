¿Qué se puede hacer con una pen tablet? La tecnología que abre el sector educativo a la digitalización

One by Wacom es una pen tablet totalmente compatible con Chromebook que funciona con una diversas herramientas educativas online. Su tecnología ofrece a estudiantes y profesores una sencilla solución para la enseñanza y el aprendizaje en tiempo real, de forma que interactuar y colaborar se hace más fácil, independientemente del lugar en el que estés o el dispositivo que utilices.

Los dispositivos de lápiz digital como One by Wacom son herramientas valiosas cuando el ratón y el teclado llegan a sus límites. Su lápiz electromagnético sensible a la presión, ligero, autónomo y ergonómico le brinda una forma natural y muy cómoda de crear y de conectar con otros. No necesita pilas, funciona sin necesidad de carga y proporciona una experiencia intuitiva desde el primer momento, como si fuera un lápiz sobre papel o un rotulador en la pizarra.

Los productos de Wacom funcionan con todos los sistemas operativos y configurarlos es tan sencillo como conectar el cable USB a tu ordenador. Viene lista para usarse ya de fábrica y no requiere ni controladores ni software.

One by Wacom es la primera pen tablet que recibe la certificación Works With Chromebook, lo que la convierte en una herramienta ideal para estudiantes, profesores y jóvenes creativos, así como en un útil complemento para muchos entornos en el aula o el hogar.

“Como pionero de la tecnología de lápiz digital, Wacom se compromete a proporcionar a profesores, estudiantes y administradores soluciones fiables, sostenibles y fáciles de usar. La nueva compatibilidad con las pen tablets y pantallas de Wacom hará que crear, trabajar y enseñar digitalmente sea lo más natural e intuitivo posible, y ofrecerá a los usuarios más posibilidades de trabajar con su Chromebook”, afirma Faik Karaoglu, vicepresidente ejecutivo de la Creative Business Unit de Wacom.

El lápiz digital permite a profesores y estudiantes incorporar la escritura a mano natural para la redacción de notas y anotaciones, a la vez que les permite resolver problemas de matemáticas, dibujar diagramas y explicarse visualmente online de forma tan intuitiva como lo harían en clase con una pizarra. Las asignaturas de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se benefician enormemente del uso de un lápiz digital.

La combinación de una pen tablet One by Wacom con las ventajas de Chromebook ofrece a docentes y alumnos una valiosa actualización de su equipo actual y proporciona a las escuelas una sencilla solución, tanto para las clases presenciales como para las clases online.

Las pen tablets One by Wacom vienen en dos tamaños compactos y están disponibles en la eStore de Wacom, así como ciertos distribuidores.

Con el fin de ayudar a profesores y estudiantes a aprovechar al máximo el uso de su lápiz Wacom en el sector educativo, Wacom está creando un espacio con toda la información en Wacom en el sector educativo con Chromebook y ha lanzado la red de apoyo Teachers for Teachers (‘Profesores para profesores’). A fin de satisfacer el amplio abanico de requisitos del sector educativo, los administradores de colegios y compradores institucionales tienen ahora acceso a todos los productos de Wacom a través de un único punto de contacto: desde herramientas independientes para profesores y estudiantes hasta soluciones integradas para escuelas e instituciones.