“Que se pudran en la cárcel”

“Tengo que seguir adelante, pero ya sin planes ni ilusiones”, añadió Garrido. Y se ve preparada para ponerles cara a los terroristas. “ No me importaría echármelos a la cara”, sostuvo, y tiene previsto ir al juicio en París. Quiere decirles a los atacantes que “lo que hicieron no ha servido para nada, solo para matar a cientos de personas y que son unos asesinos”.

El joven, de 29 años, se encontraba en el concierto junto a su mujer, que resultó herida en los atentados. Él no pudo. “ Los terroristas son unos malditos asesinos que se tienen que pudrir en la cárcel y cumplir íntegramente las condenas que les impongan los jueces”, expresó la madre, que además fue muy rotunda: “No contemplo el perdón, no tengo por qué perdonarles porque sabían lo que estaban haciendo, matar a noventa personas en la Sala Bataclán”. Para ella, ante una situación así “la vida se te va”.

You May Also Like