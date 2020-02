¿Qué se necesita para que el Boeing 737 Max vuelva a volar?

Boeing está evaluando el problema y ha declarado en público que le entregará su análisis a la FAA y permitirá que la autoridad regulatoria tome una decisión. En privado, la empresa defiende la opinión de que los manojos de cables no necesitan estar separados, de acuerdo con dos personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, algunos funcionarios de la FAA y reguladores europeos dejaron claro que Boeing debe dar un argumento convincente para no separar los cables.

You May Also Like