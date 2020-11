Qué se juega Trump si pierde las elecciones: ¿puede acabar en prisión?

No obstante, de acuerdo con la revista Forbes, la deuda podría ascender a mil millones . Los préstamos concedidos al mandatario se distribuyen en más de una docena de activos distintos, como hoteles, edificios o campos de golf. La mayoría de ellos pueden verse en el informe de divulgación financiera que Trump presenta anualmente al Gobierno. Sin embargo, dos, que la revista estima que suman unos 447 millones de dólares, no aparecen.

Venza o no en las urnas, Trump tendrá que hacer frente a una deuda que los medios estadounidenses han tratado de estimar, pero sin llegar a ponerse de acuerdo. Así, un extenso informe publicado por The New York Times señaló que el presidente es “personalmente responsable” de un débito de 300 millones de dólares , que vence en los próximos cuatro años.

A Nixon lo amnistió su sucesor, Gerald Ford, y tal vez en este caso Joe Biden podría hacer lo mismo con Trump. No obstante, el indulto presidencial solo lo exime de los delitos federales que haya podido cometer y no de los estatales.

