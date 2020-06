qué se denuncia, quién se queja y qué le supone a la tecnológica

En el pasado, Apple ha defendido la comisión que cobra a algunas aplicaciones diciendo que les da a las empresas la opción de vender sus servicios a través de la App Store o no y que proporciona el servicio para distribuir aplicaciones de forma gratuita. Asimismo, otra de las justificaciones ha sido que los ingresos que obtiene contribuyen a los c ostos de mantener la App Store y hacer cumplir sus pautas de contenido, privacidad y seguridad.

También Tile , conocido por sus dispositivos de rastreo Bluetooth , ha tomado parte en esta lucha: según The Verge, el mes pasado acusaba a Apple de comportamiento anticompetitivo argumentando que su actualización iOS 13.5 ha perjudicado a los productos de seguimiento de terceros en favor de la aplicación FindMy de Apple. En este sentido, se rumorea que Apple ha estado trabajando durante mucho tiempo en una etiqueta de seguimiento tipo Tile, pero la compañía aún no lo ha anunciado oficialmente a pesar de la filtración de su marca AirTag a principios de este año.

Las investigaciones vienen motivadas, según afirma Reuters, por una queja del servicio de música en streaming Spotify el año pasado y por otra en marzo de este año de un “rival más pequeño” relacionado con “los libros electrónicos y audiolibros”. Aunque no se ha aclarado de manera oficial, algunos medios como Financial Times apuntan a que esta segunda demanda proviene de la filial del grupo Rakuten , Kobo.

