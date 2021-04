“Que se atengan a las consecuencias”

“Voy a ser claro. Desde la FIFA no aprobamos la creación de una Superliga . No tenemos ninguna duda”, ha advertido, como ya señaló en el comunicado previo de manera más institucional. Infantino, además, ha señalado las posibles secuelas que puede tener este proyecto en forma de sanciones a los jugadores y a los propios clubes.

You May Also Like